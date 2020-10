Zaans jachttechniekbedrijf De Keizer failliet

De Keizer Marine Engineering is failliet. Het bedrijf dat zich bezighoudt met elektrotechnische installaties voor jachten had eerder deze week al uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. De bewindvoerders en het bestuur vroegen de rechter om dat om te zetten in een faillissement omdat dit een doorstart makkelijker maakt.

Inmiddels zijn al gesprekken met verschillende partijen gevoerd die de activiteiten van De Keizer willen overnemen. De curatoren van het Zaanse bedrijf zullen daar de komende dagen mee verder gaan.

Keizer Marine Engineering groeide de voorbije jaren hard. Sinds 2008 is het aantal werknemers ruim verviervoudigd tot zo’n 450. De groeiambities hebben het bedrijf naar eigen zeggen ook de das omgedaan. De snelle uitbreiding leidde tot inefficiënties bij klantafspraken, die te laat werden opgemerkt. De problemen werden verergerd door de coronapandemie.