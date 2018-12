Zaak preses Nissan ontaardt in vechtscheiding

De breuk tussen automaker Nissan en voormalig voorzitter Carlos Ghosn ontaardt in een heuse vechtscheiding. Beide kampen menen recht te hebben op ‘privébezittingen’ van de eerder gewipte preses. In eerste instantie gaat het om de boedel van een appartement van Ghosn aan het strand van Rio de Janeiro, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

De oud-preses probeert persoonlijke bezittingen als documenten, contant geld, kunstvoorwerpen en andere objecten te bemachtigen. Volgens Nissan behoren de spullen de automaker toe en bevat de woning bewijzen van financieel wangedrag door de voormalig voorzitter.

Het appartement in Rio werd in 2011 gekocht door een dochteronderneming van Nissan. Dit gebeurde na de opening van een Braziliaanse fabriek. Het appartement heeft drie kluizen. Deze zijn volgens Nissan nog niet geopend. Overigens had Ghosn toegang tot veel meer van dit soort woningen wereldwijd.

Ghosn zit momenteel vast in Japan. Hij is aangeklaagd vanwege valse verklaringen in financiële rapporten van het bedrijf. Ook wordt hem belastingfraude verweten.