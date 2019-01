Ypma Piano’s in Belgische handen

Het Alkmaarse Ypma Piano’s en het daaraan gelieerde Steinway Center Nederland zijn sinds begin dit jaar eigendom van het Belgische Piano’s Maene. Het bedrijf gaat verder onder de naam Maene-Ypma Piano’s en blijft opereren vanuit de huidige vestiging aan de Robijnstraat in Alkmaar.

Door de overname wordt Maene exclusief importeur van de instrumenten van Steinway & Sons voor België en Nederland. Zowel Ypma als Maene is hofleverancier en ze beschikken samen over meer dan 230 jaar ervaring in de pianosector. De familiebedrijven zijn in totaal goed voor een omzet van meer dan 17 miljoen euro.

Ypma Piano’s bestaat al 150 jaar. Het is met 25 werknemers het grootste pianobedrijf van Nederland en levert diensten aan concertzalen en muziekinstellingen voor het stemmen en onderhouden van piano’s en vleugels.