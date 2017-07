Yellen twijfelt over groeidoelstelling Trump

Voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve twijfelt aan de haalbaarheid van de doelstelling voor een economische groei in de Verenigde Staten van jaarlijks 3 procent die president Donald Trump heeft uitgesproken. Dat zei Yellen donderdag in een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat.

Volgens Yellen zou het geweldig zijn als die doelstelling bereikt wordt, maar zou dat ook zeer uitdagend zijn. Trump wil dat doel behalen door onder meer belastinghervormingen, vermindering van regelgeving en investeringen in infrastructuur. Maar volgens Yellen is nog veel meer nodig, bijvoorbeeld een verbetering van het onderwijs om werknemers in de VS productiever te maken.

Yellen denkt dat het groeipotentieel van de Amerikaanse economie, ’s werelds grootste, meer rond de 2 procent per jaar ligt.