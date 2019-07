Yarden laat pakketverzekerden bijbetalen

Uitvaartverzekeraar Yarden wentelt de alsmaar toenemende kosten van uitvaarten af op zijn klanten. Polishouders met een pakketverzekering zullen kostenstijgingen van de diensten en producten in hun pakket vanaf 1 januari volgend jaar zelf moeten betalen.

Volgens het concern is de ingreep uit nood geboren. De solvabiliteit van Yarden is op dit moment niet voldoende. Dat betekent dat Yarden niet genoeg financiële buffers heeft voor de lange termijn. De verzekeraar gaat gebukt onder de al jaren lage rentestand en strenger geworden regelgeving.

„De pakketverzekeringen komen uit andere tijden, waarin de rente hoger was en uitvaarten nog goedkoper waren”, zegt directeur René Collé in De Telegraaf, die als eerste over de kwestie berichtte. Het bedrijf heeft polishouders een brief gestuurd met meer informatie.

Wat op de achtergrond ook speelt is dat Yarden meer pakketpolissen blijkt te hebben dan gedacht. Het bedrijf is erachter gekomen dat het omzetten van pakketpolissen naar zogeheten sommenpolissen in 2007 niet volgens polisvoorwaarden is gebeurd, waardoor die klanten nog altijd recht hebben op een pakket met bijvoorbeeld kist, rouwbrieven en verzorging van de overledene.