Yarden hoeft versobering uitvaartpolis niet terug te draaien

Uitvaartverzekeraar Yarden hoeft de versobering van zijn uitvaartverzekeringspakket niet terug te draaien. Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is de maatregel, die Yarden doorvoerde om het hoofd boven water te houden, gerechtvaardigd.

Yarden besloot vorig jaar zomer de kostenstijging van producten en diensten op zijn klanten af te wentelen. Met ingang van dit jaar is de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden daardoor gemaximeerd. Wanneer de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer stijgen, moet de verzekerde die zelf bijbetalen.

Om die maatregel door te voeren deed Yarden een beroep op een bepaalde clausule uit de algemene voorwaarden. Die geeft de verzekeraar het recht om, onder bepaalde omstandigheden, eenzijdig de regels te veranderen.

Kifid merkt op dat zo’n bevoegdheid in principe niet past bij de aard van een verzekeringsovereenkomst. Doel van zo’n verzekering is immers dat de verzekeraar tegen betaling het financieel risico overneemt. Toch heeft Yarden volgens Kifid voldoende aannemelijk gemaakt dat de bezuinigingsmaatregel noodzakelijk is. Zo kan een nog slechter scenario, zoals een faillissement, worden voorkomen. In dat geval zouden consumenten volgens het klachteninstituut nog slechter af zijn.