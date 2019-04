XS4All onderwerp van gesprek bij KPN

KPN-topman Maximo Ibarra kreeg woensdag tijdens de aandeelhoudersvergadering kritische vragen over internetprovider XS4All. De telecomaanbieder kondigde eerder aan dat het voortaan diensten wil aanbieden onder het merk KPN en dat viel slecht bij klanten en fans van XS4All. De vragen werden met applaus onthaald. Ibarra stelde een speciaal gesprek met vertegenwoordigers van XS4All voor.

Ibarra benadrukte in zijn antwoorden meermaals dat er voor bestaande klanten niets verandert. Met de samenvoeging van merken voor nieuwe klanten wil KPN juist groeien, herhaalde hij. Ook onderstreepte Ibarra dat er bij de beslissing niet over een nacht ijs is gegaan. Op de kosten van de strategie wilde hij niet ingaan.

Eerder woensdag schreef het AD dat de ondernemingsraad van XS4All een speciaal overleg heeft afgedwongen. De personeelsvertegenwoordiging had volgens de krant met een rechtszaak gedreigd omdat de toekomstplannen niet met haar waren besproken. KPN liet in een reactie weten zich niet in het artikel geschetste beeld te herkennen.

Ook over het beloningsbeleid kwamen er vragen. KPN wil bonussen uitkeren zelfs als er geen winst wordt gemaakt. Ook daar liepen aandeelhouders tegen te hoop.