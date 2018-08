Xiaomi voert omzet verder op

De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft de afgelopen periode de omzet flink opgevoerd. Dat kwam vooral door groeiende verkopen buiten China. Door een eenmalige bate haalde het bedrijf ook een nettowinst. Xiaomi ging in juli naar de beurs in Hongkong.

De omzet van Xiaomi ging met 68 procent omhoog naar 45,2 miljard yuan (5,7 miljard euro). Wel steeg de omzet minder hard dan in het eerste kwartaal toen die met 86 procent omhoog ging.

Onder de streep bleef een winst van 14,7 miljard yuan over. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 12 miljard yuan. Die winst werd echter veroorzaakt door een meevaller van 22,5 miljard yuan na een herwaardering van aandelen. Zonder die meevaller was er sprake van een operationeel verlies van 7,6 miljard yuan.

Xiaomi verkoopt zijn smartphones tegen relatief lage prijzen. Het bedrijf wil op die manier klanten winnen voor zijn diensten. De omzet van die internetdiensten ging met 9 procent omhoog.