Xi pleit voor neerhalen van handelsbarrières

Mondiale handelsbarrières moeten worden weggehaald, landen moeten multilaterale handelsprincipes hooghouden en zich uitspreken tegen protectionisme en eenzijdig optreden. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping dinsdag gezegd in een speech bij de opening van de Chinese internationale handelsbeurs (CIIE).

Xi zei dat er meer inspanningen nodig zijn om de internationale samenwerking te bevorderen en de barrières weg te halen die de verspreiding van kennis tegenhouden. „Er is niet één land dat in z’n eentje de moeilijkheden van de ontwikkeling van de wereldeconomie kan oplossen”, zei hij.

China en de Verenigde Staten hebben in de afgelopen dagen goede voortgang geboekt in gesprekken over een voorlopige handelsdeal. Die moet een einde maken aan de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten. Het akkoord wordt misschien later deze maand ondertekend door president Trump en president Xi op een nog te bepalen locatie.

De VS overwegen verder om heffingen op Chinese producten voor een bedrag van 112 miljard dollar op te schorten. Het gaat om heffingen op de import van kleding, huishoudelijke apparaten en flatscreens. De regering van president Trump had in september een tarief van 15 procent op de goederen ingevoerd.

De VS hadden eerder al een aangekondigde verhoging van de importtarieven voor een bedrag van 250 miljard dollar uitgesteld. Een andere tariefsverhoging van 156 miljard dollar op voornamelijk consumentengoederen, die zou ingaan op 15 december, kan door het handelsakkoord ook worden voorkomen.