‘Xi heeft eisenlijstje voor Trump’

China heeft een lijstje met eisen waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Dat lijstje wil de Chinese president Xi Jinping aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump kenbaar maken voordat ze elkaar zaterdag ontmoeten.

Peking wil onder meer dat het handelsverbod tegen tech- en telecombedrijf Huawei ongedaan wordt gemaakt. Ook willen de Chinezen dat alle door de VS ingestelde strafheffingen tegen China worden teruggedraaid. De VS moeten ook geen pogingen ondernemen om China nog meer Amerikaanse producten te laten kopen dan het Aziatische land in december al beloofde.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Trump instemt met de Chinese voorwaarden. Op Twitter liet hij de afgelopen dagen al weten China nog meer importheffingen op te leggen als er geen resultaat wordt geboekt tijdens besprekingen in het Japanse Osaka. Daar ontmoeten Trump en Xi elkaar in de kantlijn van de G20-top.