Wuhan-reis als onderdeel duurzaamheidsbeurs China geschrapt

De geplande reis naar Wuhan voor Nederlandse ondernemers, als onderdeel van de jaarlijkse duurzaamheidsbeurs IE Expo China, gaat vanwege de uitbraak van het coronavirus in de miljoenstad niet door. Volgens de organisatie wordt momenteel gezocht naar een alternatief.

Deelnemers aan de Expo werd de mogelijkheid geboden een verkennend bezoek aan Wuhan te brengen onder leiding van de ambassade en het Nederlandse handelskantoor (NBSO) van de overheid in Wuhan. In deze regio is vooral vraag naar Nederlandse water- en milieutechnologie. Tijdens de reis naar Wuhan stonden onder meer ontmoetingen met Chinese bedrijven en lokale overheden gepland.

IE Expo China wordt van 21 tot 23 april in Shanghai gehouden. Vorig jaar waren tientallen Nederlandse bedrijven op de beurs aanwezig, waarvan sommigen met een eigen stand. Wuhan ligt in de provincie Hubei dat geldt als een belangrijk landbouwgebied. Daarnaast zijn onder meer de auto-industrie, metaal, machinebouw, scheepsbouw, duurzame energie en logistiek belangrijke sectoren in de regio.