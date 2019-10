WTO voorziet laagste groei handel in tien jaar

De wereldwijde handel in goederen groeit dit jaar waarschijnlijk in het traagste tempo in tien jaar tijd. Dat voorspelt de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die haar prognose voor dit jaar naar beneden heeft bijgesteld wegens de aanhoudende onzekerheid door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

Waar de WTO er in april nog van uitging dat de internationale handel met 2,6 procent zou groeien, verwacht de instantie nu een toename van 1,2 procent. Voor volgend jaar wordt de raming bijgesteld naar 2,7 procent, tegenover de eerder voorspelde 3 procent groei van de wereldhandel.

Volgens directeur-generaal Roberto Azevêdo van de WTO is het geen verrassing dat de vooruitzichten voor mondiale handel verslechteren. Doordat de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China voortduurt, neemt de onzekerheid bij ondernemers toe. Daarnaast verslechteren de vooruitzichten voor wereldhandel ook door onzekerheid rond de brexit en afzwakkende economische groei wereldwijd.