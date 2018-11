WTO neemt staalheffing VS onder de loep

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaat onderzoeken of de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium wel volgens de regels zijn. Dat bleek woensdag op een bijeenkomst van de WTO in de Zwitserse stad Genève.

Onder meer de Europese Unie en China hadden om een onderzoek gevraagd. Volgens de Verenigde Staten ondermijnt de beslissing de legitimiteit van het internationale orgaan dat handelsgeschillen behandelt.

De Amerikaanse president Donald Trump voerde de heffingen eerder dit jaar in met een beroep op de nationale veiligheid. Daardoor waren die uitgezonderd van de WTO-regels voor eerlijke handel. Volgens de EU en China hebben de VS de heffingen uit puur economische motieven ingevoerd.

Trump heeft in het verleden meermaals gedreigd uit de WTO te stappen. Als de organisatie inderdaad oordeelt dat de Amerikanen tegen de regels handelen, dan voegt Trump mogelijk de daad bij het woord. Als de VS in het gelijk worden gesteld, kan dit andere WTO-leden aanzetten soortgelijke heffingen in te voeren met een beroep op de nationale veiligheid.

China zei woensdag dat de VS zich schuldig maken aan „hypocrisie”, waarbij ze gebruikmaken van „valse beschuldigingen.” Zo zijn de VS volgens China nog nooit met harde bewijzen gekomen dat China zijn economie op onrechtmatige wijze ondersteunt. De VS stellen op hun beurt dat China de WTO gebruikt voor geschillenbeslechting, onder meer om te voorkomen dat leden de „oneerlijke en handelsverstorende” Chinese praktijken aankaarten.

De Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) voorspelt in een woensdag uitgebracht rapport dat de wereldeconomie volgend jaar met 3,5 procent groeit, in plaats van de eerder geraamde 3,7 procent. Ook voor 2020 wordt een groei van 3,5 procent voorzien. De OESO stelt dat de handel en investeringen afzwakken door de importheffingen die wereldwijd zijn ingesteld. Verder hebben opkomende markten te maken met een uitstroom van kapitaal door de stijgende Amerikaanse rente.

De denktank waarschuwt dat als de handelsoorlog tussen de VS en China verder escaleert, dit „serieuze negatieve gevolgen” kan hebben voor de wereldeconomie. De organisatie roept beleidsmakers op het vertrouwen te herstellen in de regels rond internationale handel.