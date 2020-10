WTO: daling wereldhandel dit jaar minder hevig dan gevreesd

De wereldwijde handel in goederen krimpt dit jaar aanzienlijk, maar minder sterk dan aanvankelijk gevreesd. Die meevaller komt doordat na lockdowns in het voorjaar de grensoverschrijdende handel in juni en juli weer sterk aantrok, stelt de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het herstel van de wereldhandel in 2021 pakt waarschijnlijk echter veel trager uit dan de instantie in april had voorspeld.

De WTO gaat er nu vanuit dat het volume wereldwijd verhandelde goederen dit jaar 9,2 procent lager zal zijn dan in 2019. Eerder raamde de organisatie de krimp door de coronacrisis in het gunstigste geval nog op 12,9 procent.

Bij de nieuwe ramingen houdt de WTO wel meer slagen om de arm dan normaal, omdat een sterke opleving van het longvirus de handel opnieuw parten kan spelen. Ook houden onderzoekers er rekening mee dat sterke opleving van de wereldhandel uitdooft als alle achterstallige aankopen zijn gedaan.

Voor volgend jaar rekent de WTO op een stijging van de wereldhandel van 7,2 procent. Dat is veel minder dan de eerder voorspelde toename van 21,3 procent. Het zal volgens de WTO dan ook langer duren voordat de wereldhandel weer op het niveau is van voor de coronapandemie.