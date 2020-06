WTO buigt zich over ‘patatoorlog’ met Colombia

Een expertpanel van Wereldhandelsorganisatie WTO gaat bemiddelen in het handelsconflict tussen de Europese Unie en Colombia over antidumpingheffingen op Nederlandse, Belgische en Duitse diepvriespatat. Met de export van bevroren aardappelproducten naar het Zuid-Amerikaanse land is jaarlijks meer dan 19 miljoen euro gemoeid.

Overleg met de Colombianen over de handelsbeperkingen heeft niets opgeleverd, waarop de EU in februari om bemiddeling vroeg. De WTO gaat nu bekijken of de heffingen aan de voorwaarden voldoen.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en haar Belgische collega trokken al in november 2018 in Brussel aan de bel over de heffingen. Zij hadden toen al tevergeefs geprobeerd de Colombianen op andere gedachten te brengen. Kaag noemde het destijds frustrerend dat procedures bij de WTO en eventuele tegenmaatregelen zoveel tijd in beslag nemen.

„De EU zal Europese frites verdedigen”, zei toenmalig EU-handelscommissaris Cecilia Malmström. Onder meer Brazilië voerde al eerder soortgelijke heffingen in.