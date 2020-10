WTO bevestigt nominatie Nigeriaanse en Zuid-Koreaanse voor topfunctie

De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweale en de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee zijn de enige twee overgebleven kandidaten om directeur-generaal te worden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat bevestigde de instantie, nadat al eerder was uitgelekt dat zij zouden worden genomineerd voor de topfunctie.

Met de nominatie van Okonjo-Iweale en Myung-hee krijgt de internationale scheidsrechter in handelsgeschillen voor het eerst in zijn 25-jarige bestaan een vrouw aan het hoofd. De derde en laatste fase van het consultatieproces dat tot een nieuwe directeur-generaal moet leiden, begint eind deze maand en duurt tot 6 november.

Okonjo-Iweale was eerder minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken in haar geboorteland. Ze maakte ook carrière als ontwikkelingseconoom en leidinggevende voor de Wereldbank. Yoo is op dit moment minister voor Handel in Zuid-Korea.

Volgens de zakenkrant Financial Times geldt Okonjo-Iweale als favoriet om de WTO te leiden. Voor de Nigeriaanse regering wist ze eerder een afschrijving van de staatsschulden te bedingen en streed ze tegen corruptie. Yoo Myung-hee heeft naar verluidt als nadeel dat China en Japan tegen haar benoeming zijn, wegens politieke spanningen tussen die landen en Zuid-Korea.