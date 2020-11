WTO annuleert bijeenkomst over benoeming nieuwe baas

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) stelt een belangrijke bijeenkomst voor de benoeming van haar nieuwe directeur-generaal uit. De algemene raad zou maandag bijeenkomen om te stemmen over de benoeming van de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweale tot hoogste bestuurder van het handelsorgaan, maar die vergadering is nu geschrapt.

Volgens David Walker, voorzitter van de algemene raad, zouden niet alle leden maandag in staat zijn om een formeel besluit te nemen over de benoeming van Okonjo-Iweale. Als reden gaf hij „de huidige gezondheidssituatie en recente ontwikkelingen”.

Okonjo-Iweale werd door de voorzitters van de drie belangrijkste afdelingen van de WTO naar voren geschoven als de beste kandidaat voor de topfunctie. De kans op unanieme overeenstemming over een geschikte nieuwe directeur-generaal was bij haar namelijk het grootst.

Zwitserland heeft onlangs maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt, waardoor bijeenkomsten met meer dan vijf personen niet zijn toegestaan. Tegelijkertijd heeft de WTO dit jaar meerdere keren digitaal vergaderd.

Bronnen melden aan persbureau Reuters dat de regering-Trump een snelle benoeming dwarszit. De Amerikaanse regering is tegen de aanstelling van Okonjo-Iweale, ondanks de brede steun die zij geniet onder het grootste deel van de WTO-leden.

Okonjo-Iweale was eerder minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken in haar geboorteland Nigeria. Ze maakte ook carrière als ontwikkelingseconoom en leidinggevende voor de Wereldbank. De andere overgebleven kandidate voor de functie is de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee. Zij is op dit moment de minister voor Handel in haar eigen land.