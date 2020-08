Wrakingsverzoek voormalig topman ING Ralph Hamers afgewezen

Oud-topman van ING Ralph Hamers heeft in de slepende zaak rond de witwasaffaire bij de bank een tegenslag te verwerken. Hamers probeerde de rechters in de zaak rond de affaire te laten wraken, om te voorkomen dat hij mogelijk moet getuigen, maar het hof ging daar vrijdag niet in mee.

ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) willen dat Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd.

Hamers, die eind 2019 afzwaaide bij ING, staat op het punt om aan de slag te gaan bij de Zwitserse bank UBS. Hij kreeg onlangs een oproep om bij het gerechtshof in Den Haag tekst en uitleg te geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid bij de bank. Dat gebeurde in een zogeheten artikel 12-procedure die gedupeerden voeren om vervolging van Hamers en de bank af te dwingen. Ook ING is gevraagd om zijn verhaal te doen.

De klagers verwijten de topman onder meer te hebben geweten van het gebrek aan toezicht op witwaspraktijken bij de bank. ING kreeg vorig jaar weliswaar een forse boete, maar de top van de bank bleef buiten schot. Financieel directeur Koos Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de affaire.