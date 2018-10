WPP zoekt partner voor onderzoeker Kantar

Het Britse reclamebedrijf WPP onderzoekt de strategische opties voor marktonderzoeksdochter Kantar. Dat meldde de onderneming bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

In Nederland is Kantar eigenaar van het vroegere TNS NIPO. Dat bedrijf werkt nu onder de merknamen Kantar Public en Kantar TNS. Volgens WPP wordt gezocht naar een strategische partner of investeerder om een meerderheidsbelang in Kantar te nemen. WPP zelf wil als aandeelhouder betrokken blijven bij de onderzoeker. WPP-topman Mark Read opperde onlangs al het idee om een deel van de dochter te verkopen.

WPP kampt met de nodige concurrentie van techreuzen als Facebook en Google. De Britten zagen de omzet in het derde kwartaal met 1,2 procent stijgen tot 3,8 miljard pond (4,3 miljard euro). Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van een daling van 0,8 procent. De opbrengsten in Noord-Amerika daalden op vergelijkbare basis met 3,5 procent. Voor heel het jaar rekent WPP op een dalende omzet tot wel 1 procent.