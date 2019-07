WPP praat met investeerder Bain over Kantar

Het Britse reclamebedrijf WPP voert momenteel exclusieve gesprekken om een meerderheidsbelang in marktonderzoeker Kantar te verkopen aan investeerder Bain Capital. De deal heeft naar verluidt een waarde van 4 miljard dollar.

In Nederland is Kantar eigenaar van het vroegere TNS NIPO. Dat bedrijf werkt nu onder de merknamen Kantar Public en Kantar TNS. WPP zei eerder al te zoeken naar een strategische partner of investeerder om een meerderheidsbelang in Kantar te nemen. Bain werd geselecteerd uit een aantal partijen die interesse toonden. WPP benadrukt dat het nog onzeker is of er uiteindelijk een transactie komt.

Kantar zag afgelopen jaar zowel de winst als de omzet afnemen. Het onderdeel is verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van de totaalopbrengsten van WPP.