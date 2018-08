WOZ-waarde stijgt dit jaar met 6,5 procent

De WOZ-waarde van de woningen in ons land is in 2018 gestegen met 6,5 procent, tot gemiddeld 230.000 euro.

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag bekend. Het gemiddelde is nagenoeg terug op het niveau van 2008. In dat jaar brak de financiële crisis uit, maar de WOZ-waarde ging tot en met 2010 verder omhoog.

In Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde in 2018 toe met maar liefst ruim 17 procent. In vijf jaar tijd is die daar geklommen met bijna 48 procent. Ook in de buurgemeenten van de hoofdstad, zoals Amstelveen en Ouder-Amstel, is dit jaar sprake van forse verhogingen: zo’n 15 procent.

De gemiddelde woningwaarde in Amsterdam (340.000 euro) blijft overigens ver achter bij die in Bloemendaal (637.000) en Wassenaar (523.000). Aan de onderkant bungelen Heerlen (129.000), Oldmabt (134.000), Kerkrade (135.000) en Appingedam (138.000) aan.

Bezien per provincie is de stijging dit jaar het grootst in Noord-Holland (ruim 11 procent). Zeeland staat onderaan de ranglijst: ruim 2 procent. De gemiddelde woningwaarde is met 165.000 euro het laagst in de provincie Groningen.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen meestal met ongeveer een jaar vertraging. Zij zit vanaf 2016 weer in de lift, terwijl de prijzen op de huizenmarkt al eerder de weg omhoog vonden.