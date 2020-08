World Economic Forum uitgesteld tot de zomer

Het World Economic Forum vindt volgend jaar niet in januari, maar aan het begin van de zomer plaats. De organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst van topbestuurders van grote bedrijven en politici in Davos heeft dat bekendgemaakt. Ze denken dat het nog niet mogelijk is om het evenement begin volgend jaar veilig te organiseren.

De bijeenkomst voor de machtigen der aarde wordt al sinds 1971 jaarlijks in Davos gehouden. Het Zwitserse skioord wordt iedere winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite.

De beslissing tot uitstel van het World Economic Forum is volgens de organisatie niet licht genomen. „De noodzaak voor wereldleiders om samen te komen en een gezamenlijke weg naar herstel en de ‘Grote Reset’ voor het post-coronatijdperk vorm te geven is zeer urgent.”

Ook al is er geen fysieke bijeenkomst in januari, het World Economic Forum wil in die periode wel online bijeenkomsten houden. De definitieve data voor het evenement in de zomer worden bekendgemaakt zodra er meer duidelijkheid is over wanneer leiders van over de hele wereld veilig naar Davos kunnen komen.