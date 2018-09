Woord en Daad krijgt het meest van ondernemers

Bedrijven zijn voor goede doelen een substantiële bron van inkomsten. Stichting Woord en Daad kreeg met 5,1 miljoen euro relatief het meeste geld van met name christelijke mkb-ondernemers.

In totaal heeft het Nederlandse bedrijfsleven vorig jaar bijna 33 miljoen euro afgedragen aan goede doelen. Dat is ongeveer 4,5 procent van de totale opbrengst uit donaties. Dat meldde de Volkskrant dinsdag.

KWF Kankerbestrijding en Unicef ontvingen na Woord en Daad het meeste van ondernemers: beide ongeveer 4,9 miljoen euro.

De 5.140.959 euro die Woord en Daad in 2017 ontving van 1320 ondernemers vormt een krappe 15 procent van de totale inkomsten: 34.862.559 euro. Hoe komt het dat de christelijke hulporganisatie procentueel meer dan drie keer zo veel geld ontvangt van bedrijven dan andere goede doelen?

Arjen Bulk, senior accountmanager voor bedrijven en vermogensfondsen bij Woord en Daad, staat op het punt om met vijf ondernemers te vertrekken naar Tsjaad om daar een agrarisch project te bezoeken. „Dat laat gelijk zien hoe groot de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf is bij onze projecten. De vijf ondernemers met wie ik naar Tsjaad ga, vormen een Business Platform Team dat gedurende een aantal jaren achter elkaar een project ondersteunt. Woord en Daad heeft in totaal tien van zulke platforms in Nederland.”

De organisatie voor ontwikkelingssamenwerking probeert ondernemers uit Nederland te koppelen aan projecten in dezelfde sector in een ontwikkelingsland. „Bijvoorbeeld: een Nederlands veevoederbedrijf verbindt zich aan een zuivelproject in Ethiopië. Voor een goede melkproductie is het belangrijk dat ook het vee in Afrika het juiste voer krijgt, iets waar de Nederlandse veevoederproducent alles van af weet.”

Naast de businessplatforms van vijf à zes ondernemers zijn er ook twaalf bedrijfsnetwerken actief. Bulk: „Dat zijn zakelijke netwerken die drie à vier bijeenkomsten per jaar organiseren. Ondernemers betalen jaarlijks voor het lidmaatschap onder de slogan ”netwerken tegen armoede”. Dat geld gaat naar een door hen uitgekozen project.”

Christelijke bedrijven zijn duidelijk vrijgeviger dan neutrale bedrijven, weet Bulk. „Ik zie dat de christenplicht bij onze achterban echt wordt vervuld. Veel christelijke ondernemers voelen een innerlijke drang om anderen ook een menswaardig leven te bezorgen.”

Aan de andere kant vindt Woord en Daad het belangrijk om goede verantwoording af te leggen over de besteding van de gelden. „Ook als een project mislukt of niet geheel volgens plan verlopen is, vertellen we dat. Dat geeft vertrouwen.”

Wat ook bijdraagt aan de goede naam van Woord en Daad is volgens Bulk dat de fondsenwervende overheadkosten bij de hulporganisatie relatief laag zijn: 7,5 procent. De overige 92,5 procent gaat naar de projecten in het buitenland.