Woonwinkels profiteren van thuiszittende consument

Woonwinkels merken dat Nederlanders meer investeren in hun interieur omdat ze meer thuis zijn door de coronacrisis. In juni behaalde de branche 27 procent meer omzet in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Voor het eerste halfjaar staat een plus van 11 procent, meldt brancheorganisatie INretail.

Volgens INretail is het door de coronacrisis een trend om meer te investeren in ‘thuis’. „Dat komt ook omdat er minder wordt uitgegeven aan onder meer evenementen, vakanties en uitgaan”, zegt Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist Wonen van INretail. In maart zagen de woonwinkels hun omzet nog wel dalen door de lockdownmaatregelen.

Vanwege de coronacrisis vindt INretail het lastig om voorspellingen te doen voor de toekomst van de sector. „Met het sterke tweede kwartaal achter ons en de toegenomen aandacht voor ‘thuis’, ben ik optimistisch voor de komende kwartalen. Dat ligt anders als de overheid wordt gedwongen om nieuwe beperkende maatregelen te nemen”, aldus Van der Stelt.