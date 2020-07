Woonwinkel draait als een tierelier

Klanten lopen de deur nog net niet plat bij de vier woonwinkels van TMC Wonen in Zeeland en Brabant. Nadat de omzet in april flink inzakte, schaffen mensen nu volop die royale hoekbank of dat ene trendy wandrek aan. „Vakantiegeld besteden ze nu aan interieur”, merkt Aart-Jan Witte van de vestiging WoonWenz.

Woningstoffeerder, parketteurs en kastenbouwers; ervaren of leerling, bij TMC Wonen kunnen ze zo beginnen. Dat maken de vacatures op de website van het Zeeuwse familiebedrijf wel duidelijk. Bij de vier zaken van TMC in Goes (twee filialen), Kruiningen en Bergen op Zoom is werk genoeg. „We staan te springen om personeel”, zegt de 25-jarige Witte, bedrijfsleider van WoonWenz, de TMC-winkel met woonaccessoires en meubilair.

Dat de zaken zo goed lopen, had Witte niet kunnen denken toen medio maart het land plotsklaps op slot ging. Om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, bleven mensen zoveel mogelijk thuis. Doe gericht uw aankopen, luidde het devies van de detailhandel. „Winkelen voor de gezelligheid zat er niet meer in. We hebben drie weken gehad waarin de omzet helemaal inzakte. Dat hakte erin. Wat gaan we nog meemaken, dachten we.”

Maar de klanten hielden niet al te lang de hand op de knip. Al sinds zo’n zes weken is het publiek weer op de woningboulevard te vinden. „Mensen hebben veel binnen gezeten”, verklaart Witte die ontwikkeling. „Die ene stoel die niet lekker zit, of dat raam dat teveel zonlicht doorlaat op het laptopscherm; het irriteert. Ze spenderen hun vakantiegeld aan een nieuwe bank of zonwering.”

Auto’s

Normaal gesproken bezuinigen consumenten als eerste op auto’s en meubels in tijden van crisis, aldus Witte. „Als ze de keus hebben waarop ze moeten korten en hun baan staat op de tocht, kiezen ze bijvoorbeeld voor uit eten gaan. Ze wachten dan met het kopen van de nieuwe bank. Nu hadden mensen die keus niet; horeca en musea zaten dicht. Daar konden mensen hun geld dus niet aan uitgeven. Ze hebben vanzelf geld gespaard.”

Witte noemt een voorbeeld van een echtpaar dat naar TMC kwam. „Hun wellnessweekend was niet doorgegaan. Het geld daarvoor gaven ze nu maar uit aan een nieuwe vloer.”

Restaurants

Bij de bedrijfstak van TMC voor projecten bij bedrijven, liep het werk overigens door. Opdrachten voor stoffering en inrichting van kantoorgebouwen en zorggebouwen continueerden. „Ik krijg signalen uit de bouw dat er minder wordt geïnvesteerd in grote bouwprojecten. Bij ons is dat nog niet te merken in de orderportefeuille. Effecten zullen wel op lange termijn zichtbaar worden.”

Toch blijft het afwachten hoe de situatie rond corona zich verder ontwikkelt, tempert Witte het optimisme. „We moeten nu met elkaar scherp blijven en niet verslappen met de hygiënemaatregelen.”

Mocht de economie verslechteren dan zal hij eerst de geplande investeringen heroverwegen. „Snel overstappen op een nieuwe tak gaat zo snel niet.”

Liever stelt hij de aanschaf van een bestelbus uit, dan dat hij bezuinigt op personeel, de showroom en nieuwe collecties. „We willen niet achterlopen. Juist als je meer je best moet doen om de klant te inspireren een aankoop te doen, zijn die drie aspecten belangrijk. Daar moeten we het van hebben. Ook tijdens de vorige crisis hebben we op innovatie zo min mogelijk gekort.”

Maar zover is het nog niet. Eerst gaat de aandacht van TMC –afkorting van Tapijt en Meubelen Centrum– naar het vieren van zijn 45-jarig bestaan in het najaar. De jubileumactie voor klanten waarbij ze een bedrag konden winnen voor het realiseren van hun woonwensen, is omgezet naar een benefiet. „De horeca heeft het zwaar. Schrijnend. Je moet wel schakelen in deze tijd. We geven nu waardebonnen weg die klanten bij lokale horecaondernemers kunnen inwisselen.”

serie Bedrijf & corona

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommige profiteren juist. Deel 18 in een serie. Volgende week deel 19.

Gegevens onderneming

Naam: TMC

Plaats: Goes (o.a.)

Sinds: 1975

Activiteit: meubels en interieurinrichting

Medewerkers: 93

Gevolgen coronacrisis: eind maart dip in de omzet, verder ongeveer gelijk.