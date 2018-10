„Woonverzekering duurder door big data”

Woonverzekeringen kunnen flink duurder worden door het gebruik van zogeheten big data. Verzekeraars maken in toenemende mate gebruik van data-analysebedrijven om de waarde van woningen te bepalen. Volgens de Consumentenbond sluipen daar nog weleens fouten in, waardoor verzekerden een fikse premieverhoging krijgen gepresenteerd.

De bond wijst op het bedrijf Infofolio, waarmee onder meer Ohra, ABN AMRO en Univé samenwerken. De data-analist bepaalt aan de hand van openbare informatie als woningtype, actuele bouwkosten de waarde van het huis en de inboedel van verzekerden. Dit gaat doorgaans sneller en goedkoper dan op de oude manier.

De Consumentenbond zegt veel meldingen te krijgen over fouten in de berekeningen door dit bedrijf. Zo klagen verzekerden dat het aantal kubieke meters niet klopt, of dat bijvoorbeeld een rijtjeshuis voor hoekhuis wordt aangezien. Een huizenbezitter klaagde dat de geschatte waarde van zijn koophuis 130.000 hoger werd geschat door Infofolio.