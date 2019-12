Woningverhuurder Heimstaden gaat de regio in

Woningverhuurder Heimstaden opent in 2020 vier nieuwe vestigingen in Nederland. In aanvulling op het kantoor in Amsterdam, zal de Scandinavische onderneming regiokantoren openen in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Heerlen. Naar verwachting zal het aantal medewerkers in Nederland hierdoor komende jaren verviervoudigen tot ongeveer 160.

De stap is onderdeel van Heimstadens langetermijnplannen voor Nederland. Onlangs zette de organisatie hier voet aan de grond via de overname van in totaal meer dan 10.000 woningen. Omdat de woningverhuurder naar eigen zeggen naar Nederland is gekomen om hier te blijven, zal het bedrijf het merendeel van die woningen zelf gaan beheren vanuit verschillende locaties in de regio. Momenteel gebeurt dat nog via externe beheerders.

Heimstaden is ook actief in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland. De organisatie verhuurt in totaal meer dan 50.000 woningen. In Nederland zitten daar zowel sociale huurwoningen bij als woningen in de vrije huursector. Heimstaden wil in Nederland graag verder groeien. Maar over specifieke plannen en aantallen woningen kan een woordvoerder geen uitspraken doen.