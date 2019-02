„Woningtekort groter dan gedacht”

Het woningtekort in Nederland is sneller opgelopen dan gedacht. Er zijn momenteel 263.000 woningen te weinig, stellen Capital Value en ABF Research op basis van eigen onderzoek. Vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen.

De extra woningen zijn vooral nodig voor ouderen en starters. Ook de toename van het aantal huishoudens speelt bij de groei van het tekort. Om het tekort in te lopen, moeten jaarlijks in plaats van 75.000 woningen tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd. Aan huurwoningen is er een tekort van 175.000.

Met name bij sociale huur tot 720 euro en middelhuur tot 985 euro zijn de tekorten groot. In die categorieën zijn respectievelijk 92.000 en 83.000 woningen te weinig.

De tekorten zijn het nijpendst in de regio’s Delft en Westland, Groot Amsterdam, Utrecht en de regio Den Haag.