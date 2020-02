„Woningtekort blijft toenemen ondanks langzamere prijsstijging”

Het woningtekort in Nederland blijft de komende jaren toenemen, voorspelt Rabobank in een kwartaalbericht over de woningmarkt. Rabobank verwacht dat de prijsstijgingen afvlakken maar dat dit niet snel gaat. Het tekort bedraagt momenteel zo’n 315.000 woningen.

De huizenprijzen stijgen dit jaar volgens de economen van Rabobank met 5,5 procent. De prijs van een gemiddeld koophuis valt volgend jaar daarmee 25.000 euro hoger uit dan in 2019. Huizen worden duurder door stijgende woningtekorten en minder vergunningen voor nieuwbouw in de komende periodes. De leencapaciteit van potentiële huizenkopers is groter door stijgende inkomens en een lage hypotheekrente.

Rabobank plaatst daarbij de kanttekening dat die verwachting mogelijk niet uitkomt als de economie sneller afzwakt dan nu gedacht. Ook houdt Rabobank er rekening mee dat de leencapaciteit klappen krijgt door een stijgende werkloosheid in de komende jaren. Verder kunnen beleidswijzigingen zorgen voor een minder snelle prijsstijging.