„Woningprijs stijgt boven drie ton”

Na een korte periode van daling is de gemiddelde verkoopprijs van huizen door de grens van drie ton geschoten. Dat meldt De Telegraaf.

Heel even leek het er eind vorig jaar op dat de volledig op hol geslagen woningmarkt in Nederland enigszins tot rust aan het komen was. De historische grens van drie ton voor een gemiddelde koopwoning zou volgens verwachting al in september of oktober doorbroken worden. Dit bleef echter uit, omdat de prijzen in die maanden een stuk minder hard doorstegen.

De hoop op een einde aan de huizengekte leefde op toen december een opmerkelijke prijsdaling kende, van -0,6 procent. Maar tegenover die daling blijkt in januari een enorme stijging van maar liefst van 1,8 procent te staan. „Wie had gehoopt dat de woningmarkt eindelijk weer in rustiger vaarwater is aanbeland komt helaas bedrogen uit”, zegt econoom Nic Vrieselaar van Rabobank over de bruut doorgeprikte droom.