„Woningmarkt ondanks stijging nog betaalbaar”

De records sneuvelen links en rechts, maar internationaal gezien is de Nederlandse woningmarkt nog altijd goed betaalbaar. Dat is althans de conclusie van de internationale vastgoedadviseur Savills.

Wereldwijd zijn er slechts zes landen met een sterkere woningprijsstijging, zoals IJsland en Hongkong. Desondanks zijn woningen hier relatief goed betaalbaar, omdat Nederlanders gemiddeld slechts 31 procent van hun besteedbaar inkomen uitgeven aan woonlasten. Dat is in internationaal perspectief gemiddeld. Volgens Savills is dat deels te verklaren door de gestegen inkomens in Nederland.

De woningprijsstijgingen in met name oververhitte regio’s zoals de Randstad worden vaak deels toegeschreven aan de opkomst van investeerders. Savills ziet ook dat steeds meer buitenlandse investeerders actief zijn op de Nederlandse woningmarkt en maakte een top tien van beste gemeentes om een woning te kopen. Dat zijn met name gemeentes rondom de grote steden. Waterland, bij Amsterdam, staat op nummer één, gevolgd door De Ronde Venen en Amstelveen.