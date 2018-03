Woningmarkt helpt tuinbranche aan meer omzet

Nederlanders hebben vorig jaar wederom meer geld gestoken in hun tuin. Volgens brancheorganisatie Tuinbranche Nederland is dit vooral te danken aan de aangetrokken woningmarkt. Verhuizingen zijn vaak een reden om ook de bijbehorende tuin in een nieuw jasje te steken.

De totale omzet in tuinartikelen kwam uit op 3,9 miljard euro. Dat is ruim 7 procent meer dan tuincentra, bouwmarkten en andere winkels in 2016 op dit vlak omzetten.

„Meer aangelegde tuinen bij nieuwbouw en meer herinvesteringen in bestaande tuinen verklaren de omzetstijging”, zegt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland.

De jaarcijfers van de branche zijn niet helemaal te vergelijken met de getallen die vorig jaar naar buiten werden gebracht. Voor het onderzoek is dit keer gekozen om kaarsen en ornamenten als Boeddhabeelden, die ook veel in tuincentra verkocht worden, niet mee te rekenen.

Verder blijkt de opkomst van shoppen via het internet ook in de tuinbranche zichtbaar. Onlineaanbieders zagen hun gezamenlijke marktaandeel afgelopen jaar toenemen. Toch behielden tuincentra hun dominantie in de markt. Volgens Horstra komt dit doordat veel mensen nieuwe aanwinsten voor hun tuin toch liever in een fysieke winkel uitzoeken.