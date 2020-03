‘Woningmarkt blijft niet buiten schot als coronacrisis aanhoudt’

De uitbraak van het nieuwe coronavirus kan ook de woningmarkt raken. Dat voorziet de Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens de belangenbehartiger van huizenbezitters zal de woningmarkt niet buiten schot blijven, als alle beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, lang aanhouden. Nieuwbouwprojecten kunnen daarnaast stagneren als werknemers uitvallen of bouwmaterialen niet meer worden aangevoerd.

De negatieve gevolgen van de pandemie op de economie zijn al zichtbaar, vooral doordat het reisverkeer in veel landen wordt stilgelegd, winkels en bedrijven sluiten en aandelenbeurzen dalen. Het ligt in de verwachting dat het consumentenvertrouwen hierdoor omlaag zal gaan, stelt VEH.

Maar op dit moment is volgens de organisatie nog niet merkbaar of kopers afzien van het kopen van een huis, of dat bezichtigingen, woningtaxaties, verbouwingen of de overdracht bij de notaris worden afgezegd. Wel is de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM op 28 maart recent geannuleerd.

Overigens blijft de hypotheekrente naar verwachting nog een lange tijd laag, ondanks dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag geen verdere rentedaling heeft aangekondigd. De woningmarkt kampte de laatste tijd juist met een grote krapte, onder meer door een groot tekort aan nieuwbouwwoningen. Nieuwbouw is hierdoor peperduur. Ook is er voor huizenzoekers steeds minder keuze uit bestaande woningen en de woningprijzen lopen over de gehele linie al een hele tijd hard op.