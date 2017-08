Woningkopers bieden vaak boven vraagprijs

Bieden boven de vraagprijs bij het kopen van een woning komt steeds vaker voor. In het tweede kwartaal gebeurde dat bij 28 procent van de verkochte woningen, becijferde woningmarktonderzoeker Calcasa. In 2007, voor de crisis, werd maar bij 9 procent van de woningen meer geboden dan de verkoper vroeg.

In acht steden wordt zelfs meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs verkocht, met Amsterdam als koploper. Daar gaat het om bijna acht op de tien woningen. Ook in Utrecht, Groningen, Haarlem, Amstelveen, Almere, Zaanstad, Amersfoort en Leiden wordt vaker wel dan niet overboden.

De prijzen stijgen niet meer alleen hard in de grote steden, maar ook in de omringende gemeenten. Vooral in gemeenten rondom Amsterdam ging het het afgelopen jaar hard omdat het woningaanbod in de hoofdstad beperkt is.