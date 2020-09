De Zweedse woninginrichter IKEA wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarom wordt de komende twaalf maanden meer dan 600 miljoen euro extra geïnvesteerd in innovatieve bedrijven en schone oplossingen om zo bij te dragen aan een ‘CO2-vrije’ economie.

In totaal investeert de woonmeubelketen zo’n 3,8 miljard euro in duurzaamheid. Het bedrijf wil de komende periode het gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen naar nul. Het bezit momenteel 546 windturbines in veertien landen, twee zonneboerderijen met 1,5 miljoen zonnepanelen en meer dan 920.000 zonnepanelen op daken van IKEA-winkels en magazijnen. Deze investeringen dragen bij aan het doel om evenveel hernieuwbare energie op te wekken als wordt verbruikt.

In Nederland bevinden zich momenteel al bijna 40.000 zonnepanelen op de daken van de winkels en het distributiecentrum van IKEA.