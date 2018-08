Woningen opnieuw duurder dan ooit

De huizenprijzen blijven in rap tempo oplopen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn koopwoningen nu al een paar maanden duurder dan ooit. In juli moest gemiddeld 9 procent meer worden neergeteld voor een huis dan in dezelfde maand vorig jaar.

De prijsstijging in juli was daarmee zelfs iets groter dan in de voorgaande maanden. De gemiddelde verkoopprijs van een huis bedroeg bijna 291.000 euro. Sinds het dieptepunt in juni 2013 zijn de prijzen al met ruim 30 procent opgelopen. In mei dit jaar doorbraken de prijzen voor het eerst het vroegere recordniveau van augustus 2008.

Er worden de laatste tijd wel minder huizen verkocht. Cijfers van het Kadaster wijzen uit dat er in juli 19.580 woningen van eigenaar verwisselden. In de eerste zeven maanden van 2018 zijn 124.615 woningen verkocht. Dat is ruim 7 procent minder dan in dezelfde periode van 2017.