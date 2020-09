Woningcorporaties klagen over oplopen administratieve lasten

Woningcorporaties zijn de laatste jaren steeds meer geld kwijt aan administratieve lasten. Volgens corporatiekoepel Aedes bedragen de lasten al ruim een derde meer dan in 2014. Vooral de kosten voor het laten controleren van jaarrekeningen door accountants zijn flink toegenomen en met name kleine corporaties zouden onevenredig hard worden geraakt, klaagt de brancheorganisatie op basis van onderzoek van Aedes onder 154 corporaties.

„Een kleine woningcorporatie die maar 3000 huizen verhuurt, is al gauw een ton per jaar kwijt aan accountants en taxaties”, legt Aedes-voorzitter Martin van Rijn uit. „Het kabinet en de Tweede Kamer zijn nu aan zet om daar iets aan te veranderen. Iedere euro die naar de boekhouding gaat, is er één die niet ten goede komt aan de huurder.”

Kleine corporaties zouden per huurwoning gemiddeld ruim 3,5 keer zoveel betalen aan de accountant als grote corporaties voor de controle van de jaarrekening. Het kost voor hen bovendien meer moeite om accountants te vinden. Op veel offerteverzoeken reageren slechts enkele accountantskantoren.

De corporatiesector houdt ook dit jaar rekening met forse stijgingen van de accountantskosten. Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties gaat uit van een toename van boven de 5 procent.

Dat accountants de jaarrekeningen goed moeten controleren is overigens niet zonder rede. In 2012 kwam Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, in financiële problemen door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Later bleek dat accountants bepaalde jaarrekeningen nooit hadden mogen goedkeuren. Het bedrijf ging voor ruwweg 2 miljard euro het schip in. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden.