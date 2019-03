Woningcorporatie hoopt op soepeler asbestbeleid

Het huidige beleid voor asbestsanering is niet redelijk, stelden vier woningcorporaties en koepelorganisatie Aedes dinsdag op basis van recent onderzoek. Vier vragen over asbestsanering aan Ronald Leushuis (47), bestuurder bij de Nijmeegse corporatie Talis.

Het verwijderen van asbest levert veel minder risico’s voor de gezondheid op dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen.

Dat concluderen TNO, de Radboud Universiteit, trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab, en de Universiteit van Utrecht. De vereniging van woningcorporaties Aedes gaf opdracht voor het onderzoek.

Wat vindt u van de conclusies van de onderzoekers?

„Dit is een bijzonder resultaat. Het is het eerste onderzoek wat een relatie legt tussen de risico’s van asbest, beschermingsmaatregelen en gezondheid. Het wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in het merendeel van de onderzochte scenario’s van blootstelling aan asbest de risico’s, hogelijk overdreven worden ingeschat. Daarmee maken woningcorporaties te veel kosten voor het nemen van beschermingsmaatregelen.”

Hoeveel geld, tijd en moeite kost de huidige werkwijze?

„Het geeft vooral veel overlast voor onze huurders. De maatregelen zijn zwaar. We moeten mannen in witte maanpakken inzetten. De woning moet worden afgeplakt en er moet een sluis worden gebouwd. Dat kost nu, samen met het saneren zelf en het afbreken van de werkruimte, een dag per woning. Voor het weghalen van bijvoorbeeld een vensterbank met asbest, betaalt een woningcorporatie daardoor 1750 euro. Als blijkt dat er geen veiligheidsrisico’s zijn, kan dat in een half uur, voor 250 euro.

Op het totale woningenbestand van Talis met daarin 11.000 asbesthoudende woningen, kost de sanering van vier veelvoorkomende asbesttoepassingen, zoals vensterbanken en gevelpanelen, 8,7 miljoen euro. Na een versoepeling van het asbestbeleid zou dit nog 1,3 miljoen euro kosten.”

Voor welke gevallen moet het asbestbeleid blijven gelden?

„Voor spuitasbest en zachte plafondplaten met asbest moeten de geldende maatregelen van kracht blijven. Veiligheid staat voorop.”

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het onderzoek. Hoe zou het vervolg eruit moeten zien?

„Voor veel gevallen kan meteen de knop al om. Verder is onderzoek nodig naar meer risicogestuurde asbestsanering.”