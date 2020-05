Woningbouw in VS weer keihard geraakt door coronacrisis

De huizenbouw in de Verenigde Staten wordt zeer sterk ondermijnd door de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Volgens de Amerikaanse overheid kelderde het aantal in aanbouw genomen woningen in april met ruim 30 procent tot 891.000 huizen in vergelijking met een maand eerder. In maart was ook al een scherpe daling te zien.

Het is de scherpste krimp ooit gemeten. Door de crisis kwamen veel woningbouwprojecten stil te liggen of liepen vertraging op. De krimp is nog sterker dan verwacht want economen rekenden in doorsnee op een daling van 26 procent. In maart nam de bouw al met 22,3 procent af.

Het ministerie maakte verder bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen vorige maand met bijna 21 procent is afgenomen. Dat is de grootste afname sinds 2008.

Mogelijk gaat de huizenbouw nu weer voorzichtig aantrekken omdat veel Amerikaanse staten de maatregelen tegen de virusuitbraak aan het versoepelen zijn. Het sentiment onder huizenbouwers in de VS lijkt na een dramatische daling inmiddels licht te verbeteren.