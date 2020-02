Wolters Kluwer kan doorwerken ondanks coronavirus

De problemen die de uitbraak van het nieuwe coronavirus wereldwijd veroorzaakt, gaan niet voorbij aan Wolters Kluwer. Maar vooralsnog gaat al het werk bij de informatie- en dataleverancier gewoon door, zegt bestuursvoorzitter Nancy McKinstry.

„Het belangrijkste is dat onze werknemers veilig zijn”, zegt McKinstry. Het bedrijf heeft daarom uit voorzorg kantoren gesloten in China, Zuid-Korea en Italië. „Maar veel mensen werken thuis door. Wij hebben de technologie in huis waarmee wij onze klanten kunnen blijven bedienen.”

Wolters Kluwer probeert volgens McKinstry zelf een steentje bij te dragen aan de strijd tegen het virus. Zo stelt het bedrijf sommige medische databases gratis ter beschikking voor artsen en onderzoekers in getroffen gebieden.

Het is volgens McKinstry nog veel te vroeg om te zeggen welke impact het coronavirus heeft op de wereldeconomie en op Wolters Kluwer. Wel wijst ze erop dat de tot dusver getroffen landen betrekkelijk kleine markten zijn. „Onze belangrijkste markt is de Verenigde Staten. Die wordt nog niet geraakt.”

Daar komt bij dat Wolters Kluwer inmiddels het leeuwendeel van de omzet haalt uit digitale diensten en langlopende contracten. Daardoor ligt er volgens McKinstry een „sterke basis” waarmee het bedrijf komende jaar verder kan groeien en ook eventuele tegenwind het hoofd kan bieden.

Wolters Kluwer wist afgelopen jaar de omzet op eigen kracht met 4 procent op te voeren tot 4,6 miljard euro. Bij gelijke wisselkoersen zou de groei 5 procent zijn geweest. De operationele winst steeg met 5 procent naar 1,1 miljard euro.