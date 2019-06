WNF ageert tegen flyshootvisserij op Doggersbank

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) dient samen met andere natuurorganisaties een klacht in bij de Europese Commissie tegen het toestaan van de zogeheten zegenvisserij op de Doggersbank.

Terwijl beoogd was een derde deel van dit natuurgebied in het midden van de Noordzee te beschermen tegen bodemberoerende visserij, hebben Nederland, Engeland en Duitsland aan Brussel onlangs voorgesteld om de zegenvisserij daar wél te blijven toelaten. Volgens het WNF brengt die echter schade toe aan de zeebodem. Een ander nadeel is dat er bijvangst optreedt van onder meer haaien en koudwaterkoralen, aldus de organisatie.

Flyshoot

Onder vissers is de techniek bekend als flyshoot of snurrevaad. Volgens Pim Visser, directeur van visserijbelangenorganisatie VisNed, vissen zo’n vijftien Nederlandse flyshootkotters in de zomermaanden op het bewuste deel van de Doggersbank. „Voor die bedrijven is het belangrijk dat dit mogelijk blijft.”