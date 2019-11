Witwasonderzoek bij grootste bank Noorwegen

De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land, DNB ASA. Via die bank zou mogelijk geld, grotendeels afkomstig uit Namibië, via een IJslandse visserijonderneming worden witgewassen.

Het onderzoek moet uitwijzen of DNB strafbare feiten heeft gepleegd, zo meldden de betrokken Noorse autoriteiten. Het bericht over DNB komt te midden van een stroom berichten over witwaspraktijken bij Scandinavische banken. Daarbij worden onder meer de Deense Danske Bank en de Zweedse Swedbank genoemd.

IJslandse media meldden eerder deze maand dat vissersbedrijf Samherji steekpenningen betaalde aan functionarissen in Namibië om daar te mogen opereren. Tussen 2011 en 2018 zou via DNB meer dan 70 miljoen dollar zijn overgemaakt naar bankrekeningen op de Marshalleilanden.