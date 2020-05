‘Witte Huis overweegt sancties tegen China wegens Hongkong’

De regering-Trump overweegt sancties in te stellen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het Aziatische land wil met een nieuwe nationale veiligheidswet het onder andere mogelijk maken Chinese veiligheidsdiensten in te zetten in Hongkong. De Verenigde Staten en andere landen reageerden boos op het voorstel. De nieuwe wet zou namelijk een einde maken aan de de vrijheden van burgers in de stadstaat, die groter zijn dan in China zelf.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zou als reactie op de omstreden wet rekeningen kunnen bevriezen van Chinese hoogwaardigheidsbekleders en bedrijven. Ook is het mogelijk transacties van Chinese partijen aan banden te leggen. Volgens bronnen van Bloomberg wordt daar nu over overlegd tussen verschillende departementen. Een definitief besluit over sancties is nog niet genomen.