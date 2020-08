Wisselvallig weer helpt lunchroom

Een anderhalvemeterlunchroom brengt weinig geld in het laatje. Een hittegolf had de derving van inkomsten voor lunchroom en bakkerij Uniek in Nunspeet echter nog erger kunnen maken. „Nu gaan mensen niet naar het water. Ze kiezen voor een kop koffie of een lunch buiten de deur. Binnen en buiten zijn stoelen bezet.”

Midden in het sfeervolle dorpshart van Nunspeet aan de Stationslaan zit Uniek op een toplocatie. Winkelend publiek kan gedurende de ochtend en middag aanwaaien voor een kop koffie of een middagmaaltijd. Met terrasjesweer bieden de tafels en stoelen aan de voor- en zijkant van het pand normaal gesproken voldoende plek voor de gasten.

Momenteel moeten eigenaren Chris (49) en Eline (49) van der Breggen het met een derde van het meubilair zien te rooien. Vanwege de voorgeschreven anderhalve meter afstand tot anderen –om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan– zijn slechts 58 stoelen van de totaal 164 zitplaatsen (binnen en buiten) te gebruiken.

Toch brengt zijn zaak het er nog goed vanaf, vindt Chris van der Breggen. „Nunspeet is toeristisch gebied. Veel mensen gaan in Nederland op vakantie. Daarnaast zit het wisselvallige weer ons mee. Met heel warm weer hebben wij een probleem. Dan gaan mensen aan het water zitten en komen ze niet lunchen.” Met zo nu en dan zon, afgewisseld met een regenbui, zijn zowel de stoelen binnen als op het terras regelmatig bezet.

Meevaller

Een andere gunstige factor: de spreiding van gasten over de dag. Van der Breggen: „Restaurants moeten het hebben van een paar uur in de avond. Bij ons komen mensen niet alleen voor een lunch, maar ook voor koffie met gebak.”

De omzet die de zaak in het voorjaar misliep door de strenge maatregelen rond Covid-19 valt niet meer in te halen, aldus Van der Breggen. „Wij hebben geluk gehad met de verhuurder. Die toonde zich betrokken. We konden een regeling treffen.” De steunregeling van de overheid voor zwaargetroffen ondernemers heeft daarnaast ook wat van de financiële pijn verzacht.

De bakkerij die gecombineerd is met de lunchgelegenheid, liep de laatste maanden goed. „In de winkel was het heel erg druk. We hebben eind maart een webshop gelanceerd waar mensen via internet brood en banket kunnen bestellen. We bezorgden gratis. Met de omzet uit de bakkerswinkel vangen we de schade wat op, al zit er weinig marge op.”

Omdat mensen veel thuis waren, gingen ze thuis wat luxer eten, denkt Van der Breggen. Hij voelt zich als lokale ondernemer gesteund door de klandizie.

Veilige werkplek

Verder was het lange tijd onzeker of de ondernemer aanspraak kon maken op de budgetten voor begeleiding van veertien medewerkers met een beperking. Dat gaat om een lichte tot matige verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening. Voor het bieden van een veilige werkplek en begeleiding krijgt een werkgever een geldbedrag.

Door de coronamaatregelen konden de betreffende personeelsleden opeens niet meer komen werken. De dagbesteding moest gesloten worden en de begeleiding kon dus niet worden geleverd.

Het regelwerk was „een ware zoektocht” voor echtgenote Eline, die de zorg coördineert. „Omdat wij zelfstandig werken en niet onder de paraplu vallen van een zorgorganisatie moest ik zelf alles uitzoeken wat er aan maatregelen en mogelijkheden waren.”

Inmiddels ziet het ernaar uit dat Uniek alsnog een groot deel van de vergoedingen krijgt. Het merendeel van de medewerkers is weer op de werkvloer te vinden. Dat werd overigens hoog tijd. Eline: „Via WhatsApp en beeldbellen hebben wij en de begeleiders contact gehouden. Daaruit bleek dat sommigen het vele thuisblijven lastig vonden.” Alle steun en betrokkenheid van de afgelopen tijd geeft het ondernemerspaar vertrouwen voor de toekomst.

Gegevens onderneming

Bedrijf: Bakkerij en Lunchroom Uniek

Waar: Nunspeet

Activiteit: brood, banket en lunchroom

Sinds: 2014

Medewerkers: 30

Omzet: 60 à 65 procent minder dan normaal

serie Bedrijf & corona

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 22 in een serie. Volgende week deel 23.