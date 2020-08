Wisselvallig beeld op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag een wisselvallig beeld zien. Beleggers zochten naar richting na de wijziging van het inflatiebeleid door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Onder het nieuwe beleid zal de Fed de rente minder snel verhogen om de inflatie in te dammen. Op het Damrak was Eurocommercial Properties een smaakmaker, dankzij goed ontvangen resultaten van het winkelvastgoedbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 559,76 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 809,40 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,2 procent en Parijs verloor een fractie. De Londense FTSE-index won 0,2 procent.

Eurocommercial Properties (plus 12,1 procent) was de grote winnaar in de MidKap. Het winkelvastgoedfonds heeft in de afgelopen twaalf maanden minder huur opgehaald door de coronacrisis. Topman Jeremy Lewis noemt de huurincasso over de afgelopen periode echter „solide”. In het afgelopen kwartaal werd 78 procent van de huur opgehaald en in juli was dat 93 procent. Kunstmestmaker OCI sloot de rij met een min van 4 procent.

In de AEX gingen de banken ABN AMRO en ING aan kop met winsten van ruim 2 procent. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus stonden onderaan met verliezen van 2,6 en 2,1 procent. Sif Holdings zakte 3,8 procent bij de kleinere bedrijven. De productie bij de funderingsspecialist liep door de uitbraak van het coronavirus vertraging op. In het eerste halfjaar liep de omzet terug en ook het bedrijfsresultaat viel lager uit.

Vivoryon steeg dik 10 procent. De in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnoloog wil een Nederlands bedrijf worden om nieuwe investeerders aan te trekken. HAL verloor 1 procent. De investeerder wordt geraakt door de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vanwege de coronacrisis en zag de waarde van zijn beleggingen dalen. Laadpalenmaker Alfen klom 9,7 procent na een forse verhoging van het koersdoel door Berenberg.

In Oslo raakte Norwegian Air bijna 8 procent kwijt. De Noorse prijsvechter vreest voor zijn voortbestaan. De luchtvaartonderneming geniet overheidssteun, maar de spaarpot van het bedrijf is naar verwachting begin volgend jaar leeg. Voor die tijd is extra geld nodig, anders dreigt een faillissement.

De euro noteerde op 1,1905 dollar, tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 42,99 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 45,03 dollar per vat.