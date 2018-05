Wisselkoersen zetten rem op resultaten BMW

BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar duidelijke tegenwind gehad van negatieve wisselkoerseffecten door de sterkere euro. Het Duitse autoconcern zag daardoor zijn omzet onder druk staan ondanks hogere verkopen. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf uit München naar buiten bracht.

De omzet kromp met 5 procent tot 22,7 miljard euro in vergelijking met een jaar geleden. Als wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten was sprake van een zeer bescheiden omzetkrimp. De wereldwijde verkoop van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce steeg in de eerste drie maanden van dit jaar 3 procent tot 604.629 voertuigen, wat het beste resultaat voor een eerste kwartaal ooit is. Daarnaast werden bijna 36.000 motorfietsen verkocht.

De winst voor belastingen ging met 3 procent omlaag tot ruim 2,7 miljard euro. Dat kwam naast valuta-effecten ook door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling, onder meer voor nieuwe modellen in de concurrentiestrijd van BMW met zijn aartsrivalen Daimler en Audi.