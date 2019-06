Wisselingen in top Uber na matig beursdebuut

Twee bestuursleden van technologie- en taxibedrijf Uber worden kort na de slecht verlopen beursgang vervangen. Operationeel directeur Barney Harford en marketingdirecteur Rebecca Messina ruimen het veld.

Harford raakte vorig jaar in opspraak omdat hij mogelijk racistisch getinte opmerkingen zou hebben gemaakt. Na een intern onderzoek mocht hij echter blijven. Hij wordt nu alsnog vervangen door Andrew Macdonald, die wordt doorgeschoven van een andere functie. Ook Jill Hazelbaker die eindverantwoordelijk wordt voor marketing werkte al voor Uber.

De beursgang van Uber op 10 mei was het grootste beursdebuut in de Verenigde Staten in vijf jaar. Op de eerste dag ging de koers hard omlaag. Beleggers leken niet overtuigd dat de hoge investeringen van het bedrijf zich binnen afzienbare tijd zullen vertalen in winst. Het bedrijf zit nu net onder zijn introductieprijs van 45 dollar per aandeel.