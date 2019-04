Wisselende opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag verdeeld geopend. Meevallende cijfers over de Chinese economie ondersteunden het sentiment. Met name de chipsector profiteerde daarvan. Verder verwerkten beleggers kwartaalresultaten van onder meer PepsiCo en Morgan Stanley.

De Dow-Jonesindex daalde in de eerste handelsminuten 0,1 procent tot 26.431 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 2914 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog en stond op 8035 punten.

Chinese cijfers over economische groei, industriële productie en detailhandelsverkopen waren beter dan verwacht. Chipbedrijven, die sterk afhankelijk zijn van China, kregen daardoor een zetje. Intel, AMD, NXP en Nvidia stegen tot 2,7 procent. Qualcomm ging ruim 15 procent omhoog. Dat bedrijf profiteerde ook van een schikking met Apple en het nieuws dat Intel stopt met het bouwen van mobiele communicatiechips.

Frisdrank- en snackmaker PepsiCo (plus 1,8 procent) zette een hogere omzet en winst in de boeken. Vooral snacks en lightdrankjes deden het goed. Zakenbank Morgan Stanley haalde een lagere winst, mede door minder inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen. Het aandeel kreeg er 1,5 procent bij.