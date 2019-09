Wisselend beeld bij zomerverkoop auto’s EU

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie liet in de zomermaanden juli en augustus een wisselend beeld zien. Dat meldde branchevereniging ACEA.

Volgens ACEA was in juli sprake van een stijging van de autoverkoop met 1,4 procent op jaarbasis, maar ging die in augustus met 8,4 procent onderuit. De daling hangt vooral samen met de fors hogere verkoop van auto’s in augustus vorig jaar in aanloop naar de nieuwe emissietesten in september van dat jaar.

In de eerste acht maanden van 2019 werden in de EU 10,5 miljoen nieuwe auto’s verkocht. Dat is een daling van 3,2 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2018. In Nederland werd een daling van 11 procent tot bijna 294.000 nieuwe auto’s opgetekend.