Wirecard opnieuw onderuit op positieve beurzen

De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag herstel na de verliesbeurt een dag eerder. De hoop op economisch herstel door de versoepeling van de coronamaatregelen en de bezorgdheid over het stijgende aantal besmettingen in verschillende landen, hielden de markten in hun greep. In Frankfurt ging Wirecard opnieuw hard onderuit vanwege een mogelijke miljardenfraude bij de Duitse betalingsverwerker.

De AEX-index op Beursplein 5 kreeg er rond het middaguur 1,1 procent bij op 569,02 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 759,86 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 1,3 procent aan.

Koploper in de AEX was staalmaker ArcelorMittal met een winst van 2,5 procent. Prosus won 0,3 procent. De techinvesteerder verwacht in het boekjaar dat eind maart afliep minder eenmalige baten te melden dan een jaar daarvoor. Dat zal de winst negatief beïnvloeden. Daar staat tegenover dat meerdere belangen, zoals het Chinese Tencent, goed presteerden en voor een positieve financiële bijdrage hebben gezorgd. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 1 procent.

ING stond een fractie hoger. De bank heeft Steven van Rijswijk benoemd tot de nieuwe topman. Op dit moment is hij de eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van de financieel dienstverlener. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, van wie eerder dit jaar bekend werd dat hij topman wordt van de Zwitserse bank UBS.

In de MidKap stond financieel dienstverlener Intertrust bovenaan met een plus van dik 6 procent dankzij een positief analistenrapport van Deutsche Bank. Tankopslagbedrijf Vopak profiteerde van een adviesverhoging door ABN AMRO en klom 1,7 procent. Vastgoedfonds WDP was hekkensluiter met een min van 2,1 procent.

In Frankfurt zette Wirecard (min 44 procent) de koersval voort. De Duitse betalingsverwerker zag een dag eerder al ruim 60 procent aan beurswaarde verdampen na uitstel van het jaarverslag over 2019. Accountantskantoor EY stelde aanwijzingen te zien voor fraude bij het bedrijf, met een gat in de financiën van bijna 2 miljard euro. Wirecard gaat aangifte doen van de fraude en verklaarde dat het bedrijf mogelijk slachtoffer is van „gigantische oplichting”.

De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent duurder op 40,18 dollar. Brentolie steeg 3,1 procent in prijs tot 42,78 dollar per vat.